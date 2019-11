Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : trois nouvelles usines à Taiwan Cercle Finance • 07/11/2019 à 15:07









(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de gaz industriels va investir environ 100 millions de dollars pour la construction de trois nouvelles usines dans le cadre d'un accord à long terme avec un grand client du secteur de l'électronique à Taiwan. Linde a indiqué qu'il construirait et exploiterait les trois générateurs à la pointe de la technologie afin de produire de l'azote, de l'oxygène et de l'argon de haute pureté. Après l'achèvement prévu en 2021, les centrales disposeront d'une capacité totale de gaz de 125 000 nm3 par heure pour soutenir la nouvelle expansion du fabricant de plaquettes de plusieurs milliards de dollars.

