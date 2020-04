Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : 'satisfait' de la décision de la Cour suprême Cercle Finance • 08/04/2020 à 14:21









(CercleFinance.com) - Le groupe Linde indique ce mercredi être 'satisfait' de la décision de la Cour suprême des États-Unis, qui a refusé de revoir un jugement de la cour d'appel. Cette dernière avait confirmé que Praxair Distribution avait le droit de vendre une forme générique d'oxyde nitrique inhalé. 'Cette décision met fin au litige de longue date concernant les brevets américains avec Mallinckrodt et confirme la capacité de Praxair, une filiale en propriété exclusive de Linde, de continuer à fournir de l'oxyde nitrique inhalé. Ce produit médicamenteux est largement utilisé tel qu'approuvé aux États-Unis et dans d'autres pays pour améliorer l'oxygénation de certains groupes de patients', commente Linde.

Valeurs associées LINDE Tradegate -0.87% LINDE XETRA -1.54% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl -1.04% LINDE NYSE +0.46%