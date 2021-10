Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : Sanjiv Lamba va succéder à Steve Angel au poste de DG information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 17:05









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé lundi qu'il nommerait son directeur opérationnel Sanjiv Lamba au poste de directeur général en remplacement de Steve Angel, qui quittera ses fonctions l'an prochain. Le fabricant de gaz industriels précise que Steve Angel doit succéder à Wolfgang Reitzle au poste de président du conseil d'administration à la même date, c'est-à-dire en mars 2022. Après une carrière longue de plus de 30 ans au sein du groupe, Sanjiv Lamba avait été nommé l'an dernier au poste de directeur opérationnel. Linde a également annoncé lundi la cooptation de deux nouveaux administrateurs, l'ancien directeur général de Siemens, Joe Kaeser, ainsi qu'Alberto Weisser, l'ex-patron du géant allemand des produits agricoles Bunge.

Valeurs associées LINDE Tradegate +1.04% LINDE XETRA +0.91% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +1.25% LINDE NYSE +0.70%