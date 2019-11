LINDE relève ses prévisions

(AOF) - Linde a relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois de l'année. Le numéro un mondial du gaz industriel depuis sa fusion avec l'américain Praxair table désormais sur une croissance de son bénéfice par action 2019 comprise entre 17% et 18% (soit entre 7,25 et 7,35 dollars par action), contre une hausse comprise entre 12% et 16% auparavant. Dans un environnement économique de plus en plus incertain, le groupe continue de relever ses prix pour préserver ses marges. Au troisième trimestre, son bénéfice par action a grimpé de 6% à 1,94 dollar contre un consensus de 1,78 dollar.