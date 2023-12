Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: rejoint l'indice mondial de durabilité DJSI World information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé avoir été incluse dans l'indice mondial de durabilité Dow Jones (DJSI World) pour la vingt et unième année consécutive. Linde a également été incluse dans le DJSI Amérique du Nord.



Le DJSI World comprend des leaders mondiaux du développement durable représentant les 10 % des 2 500 plus grandes entreprises de l'indice S&P Global Broad Market.



Les constituants sont sélectionnés en fonction de plusieurs facteurs, notamment leurs performances dans le cadre de l'évaluation mondiale de la durabilité des entreprises de S&P, dans laquelle Linde a obtenu un score parmi les meilleurs du secteur.



' Nous avons des objectifs clairs couvrant tous les domaines ESG et nous nous engageons à respecter les normes de durabilité les plus élevées, tant dans notre propre entreprise que dans notre collaboration avec nos clients', a commenté Sanjiv Lamba, directeur général de Linde.





Valeurs associées LINDE Tradegate -0.27% LINDE XETRA -1.66% LINDE NASDAQ -4.21%