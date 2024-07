Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: rejoint l'indice FTSE4Good pour la 9e année de suite information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 12:46









(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir été incluse dans la série d'indices FTSE4Good pour la neuvième année consécutive.



Créée par le fournisseur mondial d'indices et de données FTSE Russell, la série d'indices FTSE4Good est conçue pour mesurer la performance des entreprises démontrant de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).



Les indices FTSE4Good sont utilisés par une grande variété d'acteurs du marché pour créer et évaluer des fonds d'investissement responsables et d'autres produits.



Les évaluations FTSE Russell sont basées sur les performances dans des domaines tels que la gouvernance d'entreprise, la santé et la sécurité, la lutte contre la corruption et le changement climatique.





