Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: reconnue pour sa stratégie de développement durable information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue par S&P Global comme un leader en matière de développement durable, obtenant le score le plus élevé de toutes les sociétés de gaz industriels dans le cadre du Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) - soit une évaluation mondiale du développement durable de S&P 2023.



Le S&P Global CSA est un indice de référence annuel en matière de durabilité, qui sert également de base aux indices de durabilité Dow Jones, au S&P 500 ESG et à d'autres indices de durabilité.



Dans l'ensemble, Linde se situe dans le 100e centile parmi plus de 500 entreprises chimiques et obtient le deuxième score le plus élevé du secteur chimique.



La société affirme que ses produits, technologies et services ont aidé ses clients à éviter plus de 90 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone en 2022, soit l'équivalent des émissions annuelles de 20 millions de voitures particulières, et plus du double des émissions mondiales de Linde.





Valeurs associées LINDE Tradegate -0.34% LINDE XETRA -0.51% LINDE NASDAQ +0.63%