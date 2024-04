Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: reconnu pour sa stratégie durable par le CDP information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue par le CDP pour son approche visant à répondre à la fois à la sécurité de l'eau et au changement climatique, obtenant un score de leadership dans les deux catégories.



Pour rappel, le CDP est une organisation mondiale à but non lucratif qui gère un système mondial de divulgation environnementale destiné aux investisseurs, aux entreprises, aux villes, aux États et aux régions.



Le CDP a attribué à Linde le niveau Leadership pour 2023, avec un ' A- ' pour la sécurité de l'eau et le changement climatique. Plus de 23 000 organisations divulguées via CDP en 2023.





