Linde: rachat de la totalité de l'américain nexAir

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé vendredi qu'il avait racheté l'intégralité de nexAir, un distributeur américain de gaz conditionné dans lequel il détenait une participation minoritaire depuis 2012.



Dans un communiqué, le géant des gaz industriels explique que sa filiale Linde Gas & Equipment (LG&E) a fait l'acquisition des 77,2% du capital de nexAir qu'elle ne détenait pas encore.



Les termes de l'acquisition n'ont pas été dévoilés, Linde se contentant d'indiquer que nexAir a généré un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions de dollars en 2022.



Linde explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à densifier son réseau de distribution, nexAir étant très présent dans le sud-est des Etats-Unis.





