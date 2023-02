Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: quittera la Bourse de Francfort le 28 février information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 16:07









(CercleFinance.com) - Le fournisseur de gaz industriels Linde a annoncé jeudi que sa sortie de la Bourse de Francfort était officiellement programmée pour le mardi 28 février.



Le groupe germano-américain, dont le siège social se trouve désormais au Royaume-Uni, avait déjà annoncé ce projet de retrait de la cote dans le cadre d'une réorganisation qui devrait être ratifiée lundi par la Cour suprême d'Irlande.



Le seul objet de cette réorganisation, qui verra les actionnaires recevoir une nouvelle action de la société holding contre une action ancienne, était de limiter le nombre de places boursières sur lesquelles cotait le titre.



Suite à cette décision, les actions Linde ne seront plus cotées, à partir de mercredi prochain, qu'à la Bourse de New York.



Les gaz industriels de Linde sont utilisés dans l'industrie, l'agro-alimentaire, l'électronique ou la pharmacie dans des applications telles que le refroidissement, le chauffage, le nettoyage industriel ou les analyses de laboratoires.





