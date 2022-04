Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: projet de récupération de l'helium au Texas information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 12:23









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé lundi la signature d'un accord qui va lui permettre de récupérer l'helium issu d'un site de production de gaz naturel liquéfié (GNL) exploité par l'américain Freeport LNG au Texas.



Le spécialiste des gaz industriels explique qu'il prévoit de construire au sein de l'usine une nouvelle unité de traitement de l'helium, qui sera ainsi valorisé sous forme liquide.



Linde indique qu'il destine cette production à ses clients dans plusieurs secteurs-clé tels que l'aéronautique, l'électronique, la santé et l'industrie manufacturière, où la demande reste particulièrement vigoureuse.



Le projet - qui devrait être opérationnel en 2024 - doit permettre d'ajouter 5,7 millions de mètre cube additionnels d'helium aux capacités de production actuelles du groupe.





Valeurs associées LINDE Tradegate +0.21% LINDE XETRA -1.54% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl -1.53% LINDE NYSE -4.50%