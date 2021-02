Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : projet d'hydrogène liquide en Corée du Sud Cercle Finance • 04/02/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - Linde annonce s'associer à Hyosung, l'un des plus grands conglomérats industriels de Corée du Sud, pour construire, détenir et exploiter une nouvelle infrastructure d'hydrogène liquide en Corée du Sud, dans le cadre du programme de décarbonation du pays. D'une capacité de plus de 30 tonnes par jour, l'usine traitera suffisamment d'hydrogène pour alimenter 100.000 voitures et permettre d'économiser jusqu'à 130.000 tonnes d'émissions de CO2 chaque année. La première phase du projet devrait démarrer en 2023. Dans ce cadre, Linde vendra et distribuera l'hydrogène liquide produit à Ulsan sur le marché croissant de la mobilité en Corée du Sud. Pour ce faire, la coentreprise construira, possédera et exploitera un réseau national de stations de ravitaillement en hydrogène.

Valeurs associées LINDE Tradegate +1.30% LINDE XETRA +0.24% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +0.19% LINDE NYSE +0.29%