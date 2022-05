Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: projet CSC avec bp pour de l'hydrogène au Texas information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 15:50









(CercleFinance.com) - bp et Linde annoncent leur intention de développer un important projet de captage et de stockage du carbone (CSC) au Texas, qui permettra la production d'hydrogène à faible émission de carbone dans les installations existantes de Linde.



'Le développement soutiendra également le stockage de CO2 capturé à partir d'autres installations industrielles, ouvrant la voie à une décarbonisation à grande échelle du corridor industriel de la côte du golfe du Texas', soulignent les deux groupes.



Dans le cadre du projet, bp évaluera, développera et autorisera les sites de stockage géologique pour la séquestration permanente du CO2. L'hydrogène à faible teneur en carbone sera vendu aux clients de Linde dans le cadre de contrats à long terme.





