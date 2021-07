Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : prévision de BPA relevée pour l'exercice 2021 information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 12:01









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé lundi une révision à la hausse de son objectif de bénéfice par action (BPA) pour 2021, qu'il prévoit comme une année 'exceptionnelle'. Le producteur de gaz industriels - issu de la fusion entre l'allemand Linde et l'américain Praxair - dit désormais prévoir un BPA ajusté entre 10,1 et 10,3 dollars pour cette année. Cette prévision représente une hausse comprise entre 23% et 25% par rapport au profit par action dégagé en 2020 et entre 38% et 40% par rapport à celui de l'exercice 2019. Sur le deuxième trimestre, le numéro un mondial du secteur devant le français Air Liquide a enregistré un BPA de 1,6 dollar, en hausse de 84%, sur la base d'un chiffre d'affaires en hausse de 19% à plus de 7,5 milliards. Le groupe germano-américain, désormais domicilié à Guildford (Royaume-Uni), précise que son carnet de commandes se monte aujourd'hui à 7,5 milliards de dollars. En toute fin de matinée, le titre Linde - toujours coté à la Bourse de Francfort - avançait de 0,8% dans un marché boursier allemand en repli de 0,8%.

Valeurs associées LINDE Tradegate +0.62% LINDE XETRA +0.44% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +0.55% LINDE NYSE +0.86%