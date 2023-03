Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: premières livraisons d'hydrogène liquide à un ferry information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 14:11









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé vendredi avoir débuté ses livraisons d'hydrogène liquide destinées à alimenter le premier ferry au monde fonctionnant à l'hydrogène.



Le producteur de gaz industriels précise que cet hydrogène propre sera utilisé par l'opérateur norvégien Norled, qui a récemment réceptionné le 'MF Hydra', un navire spécialisé dans le transport de passagers et de voitures.



Linde indique avoir être également à l'origine de la conception et de l'installation du réservoir de confinement, du système de ravitaillement, du stockage à bord et du matériel de traitement du carburant.



Après avoir bouclé avec succès sa phase de tests, le ferry a désormais démarré ses activités commerciales.



'L'hydrogène contribue à décarboner la mobilité dans le monde entier, principalement dans les transports de longue distance tels que le train et les camions', a souligné Armando Botello, le président de la région d'Europe du Nord chez Linde.



'Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec Norled sur le premier projet au monde consistant à fournir en toute sécurité de l'hydrogène propre au secteur maritime, ce qui permet de faire un pas en avant en vue de la transition vers des carburants respectueux du climat', a-t-il ajouté.





