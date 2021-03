Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : partenariat dans l'informatique quantique Cercle Finance • 17/03/2021 à 11:53









(CercleFinance.com) - Le géant des gaz industriels Linde a annoncé mercredi qu'il allait s'associer au finlandais Bluefors en vue de proposer des solutions de refroidissement destinées à l'informatique quantique. Aux termes de l'accord, Linde apportera son savoir-faire en matière de conception d'installations cryogéniques de grande taille, tandis que Bluefors proposera son interface à ultra-basse température dédiée aux superordinateurs. Dans le cadre de la première phase de leur partenariat, les deux groupes prévoient de travailler sur l'optimisation de la combinaison de leurs technologies.

Valeurs associées LINDE Tradegate -0.92% LINDE XETRA -0.09% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +0.09% LINDE NYSE -0.47%