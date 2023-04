Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Linde: parmi les sociétés 'les plus éthiques au monde' information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 12:52

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue comme 'l'une des sociétés les plus éthiques au monde en 2023' par Ethisphere. Il s'agit de la 3e année consécutive que Linde intègre cette liste.



Linde est l'une des deux seules entreprises du secteur chimique à figurer sur la liste des leaders mondiaux d'Ethisphere pour les pratiques commerciales éthiques.



Les lauréats sont soumis à une évaluation détaillée dans cinq catégories principales: éthique et conformité, culture, citoyenneté d'entreprise et responsabilité, gouvernance et leadership et réputation.



La liste 2023 reconnaît 135 entreprises, couvrant 19 pays et 46 industries.