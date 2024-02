Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: nouvelle directrice du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait élu Paula Rosput Reynolds en tant que nouvelle directrice de Linde à compter du 27 février 2024. Paula Rosput Reynolds siégera aux comités d'audit et de développement durable.



Paula Rosput Reynolds est une dirigeante chevronnée du secteur de l'énergie qui apporte des connaissances approfondies et une expérience mondiale au conseil d'administration de Linde, indique la société.



Au cours de sa carrière, elle a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de directrice générale de Duke Energy Power Services, de présidente-directrice générale d'AGL Resources, de présidente-directrice générale de Safeco Corporation et de vice-présidente et directrice de la restructuration chez AIG.



Elle est actuellement présidente et directrice générale de PreferWest LLC, une société de conseil aux entreprises.





Valeurs associées LINDE Tradegate -0.67% LINDE LSE -100.00% LINDE XETRA -0.02% LINDE NASDAQ -0.29%