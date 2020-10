Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : nomination d'un directeur opérationnel Cercle Finance • 27/10/2020 à 08:45









(CercleFinance.com) - Linde annonce la nomination de Sanjiv Lamba comme directeur opérationnel (COO) à partir du 1er janvier 2021. Reportant directement au directeur général Steve Angel, il siègera à Danbury, dans l'Etat américain du Connecticut. Il sera responsable des segments opérationnels régionaux pour les Amériques, l'Asie-Pacifique (APAC) et l'Europe-Moyen-Orient-Afrique (EMEA), ainsi que de Linde Engineering, Lincare, et de certaines fonctions, initiatives et activités globales. Au cours de ses 31 années de carrière chez le groupe de gaz industriels, Sanjiv Lamba a occupé différents postes comme celui de responsable des unités d'activités régionales Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi que diverses fonctions financières.

Valeurs associées LINDE Tradegate -0.44% LINDE XETRA -0.36% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl -0.69% LINDE NYSE -2.72%