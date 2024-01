Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: nombre record de petits projets 'sur site' en 2023 information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé mardi avoir signé un nombre record de petits projets de production 'sur site' l'an dernier, alignant un quatrième exercice de croissance dans le domaine.



Le fabricant de gaz industriels indique avoir conclu en 2023 un total de 53 nouveaux contrats d'approvisionnement de taille limitée, pour un montant de l'ordre 270 millions de dollars.



Linde, qui rappelle que la conception des systèmes de fourniture sur site s'appuie sur sa technologie propriétaire 'Ecovar', souligne que la demande a été tirée par les applications liées au nitrogène, très utilisées dans les batteries pour les produits électroniques ou les véhicules électriques.



Le groupe souligne que sa technologie d'approvisionnement en oxygène 'Vitron' a, quant à elle, bénéficié de la vigueur des activités de fabrication de verre et de métaux.





