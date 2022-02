Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: les effets prix et volumes soutiennent les résultats information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 12:25









(CercleFinance.com) - Linde, le groupe né de la fusion de l'allemand Linde AG et de l'américain Praxair, a annoncé jeudi viser une croissance de son bénéfice par action comprise entre 8% et 11% en 2022.



S'il évoque des perspectives économiques encore 'incertaines', le fabricant de gaz industriels dit pouvoir s'appuyer sur la force de son réseau logistique et la densité de son carnet de commandes.



Le groupe basé à Guildford (Royaume-Uni) a fait état pour l'exercice 2021 d'un chiffre d'affaires de 30,8 milliards de dollars, pour un bénéfice opérationnel ajusté en hausse de 24% à 7,2 milliards de dollars.



Son bénéfice par action ajusté ressort à 10,69 dollars, soit une croissance de 30% d'une année sur l'autre.



Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 14% à 8,3 milliards de dollars, porté par une hausse des ventes dans les secteurs de l'électronique, de la chimie et de l'énergie.



Sur une base ajustée, le profit opérationnel s'inscrit en hausse de 14% à 1,34 milliard de dollars, soutenu à la fois par des relèvements de prix, des volumes accrus et des gains de productivité sur toutes ses lignes de métier.



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action Linde se repliait de 0,7% suite à la parution de ces chiffres.





Valeurs associées LINDE Tradegate +2.09% LINDE XETRA +2.89% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +2.86% LINDE NYSE +1.91%