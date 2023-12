Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: la production d'hydrogène liquide augmente aux USA information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 14:11









(CercleFinance.com) - Le fabricant de gaz industriels Linde a annoncé mardi qu'il prévoyait d'augmenter les capacités de production en matière d'hydrogène liquide sur son site de McIntosh (Alabama).



L'unité produira à présent jusqu'à 30 tonnes par jour d'hydrogène liquide destiné au marché local, que ce soir aux spécialistes de l'industrie manufacturière, aux fabricants d'électronique ou aux acteurs de la mobilité.



Linde, qui a récemment investi 90 millions de dollars dans son site de McIntosh, estime que ses récents efforts en la matière font de lui le premier fournisseur d'hydrogène liquide aujourd'hui aux Etats-Unis.





