Linde: l'ancien p.d.-g. de Monsanto nommé administrateur information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 12:21

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé aujourd'hui l'élection de Hugh Grant en tant que nouvel administrateur de la société à compter du 23 janvier 2023. Grant siégera au Comités des Nominations et de la Gouvernance et des ressources humaines.



'Hugh a été reconnu comme un p.d.-g. exceptionnel et a un parcours tout aussi remarquable en tant qu'administrateur', a déclaré Steve Angel, président de Linde plc. 'Je suis convaincu que son expérience et ses contributions ajouteront à la force de notre conseil.'



Entre 2003 et 2018, Hugh Grant était p.d.-g. de Monsanto et avait notamment conduit la vente de l'entreprise à Bayer.