Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: intègre le Top 50 du classement Fair360 information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 12:53









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé aujourd'hui avoir été nommée parmi les 50 meilleures entreprises par Fair360, anciennement connue sous le nom de DiversityInc.



La liste annuelle Fair360 identifie les grands employeurs américains qui font preuve d'équité sur le lieu de travail.



L'inclusion est déterminée après une analyse approfondie des données dans six catégories: responsabilité du leadership, programmes de talents, mesures du capital humain, pratiques de travail, équité des fournisseurs et philanthropie.



En 2024, 160 employeurs comptant environ 7,3 millions d'employés américains ont été évalués.



Si Linde avait déjà été reconnue comme 'Entreprise remarquable' pendant huit années consécutives; c'est la première année qu'elle est désignée parmi les 50 meilleures entreprises.



Linde a également été nommée dans les listes des meilleures entreprises pour les femmes cadres et des meilleures entreprises pour les dirigeants asiatiques-américains.





Valeurs associées LINDE 411,00 EUR XETRA +0,10%