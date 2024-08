Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: hausse de 8% du BPA ajusté au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Linde annonce que ses ventes ont atteint 8,3 milliards de dollars au 2e trimestre, en hausse annuelle de 1%.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté ressort à 2,4 milliards de dollars (+6%) avec un bénéfice net ajusté de de 1859 millions de dollars (+6%) et un BPA ajusté de 3,85$, en hausse de 8%.



Selon Sanjiv Lamba, dirigeant de Linde, ces résultats témoignent de la capacité de la société développer en permanence son modèle intégré de gaz industriel tout en développant et en gagnant des opportunités de croissance de haute qualité.



'Pour l'avenir, l'environnement économique reste incertain. Cependant, nous sommes bien placés pour remporter plus que notre juste part de projets de haute qualité et continuer à créer de la valeur pour les actionnaires', a-t-il ajouté.



Pour l'exercice 2024, Linde cible un BPA ajusté compris entre 15,4 et 15,6 dollars, soit une hausse de 8 à 10%.





