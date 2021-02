Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : hausse de 22% du BPA ajusté au 4e trimestre Cercle Finance • 05/02/2021 à 13:24









(CercleFinance.com) - Linde avance de près de 2% à Francfort, suite à la présentation, en milieu de séance, d'un BPA ajusté en hausse de 22% à 2,30 dollars au titre des trois derniers mois de 2020, dépassant ainsi les attentes des analystes. Le fournisseur de gaz industriels a réalisé une marge opérationnelle ajustée de 22,2%, en amélioration de 320 points de base, pour des ventes de 7,3 milliards de dollars, en croissance de 3% en glissement annuel. Affichant ainsi sur l'ensemble de l'année passée un BPA ajusté en progression de 12% à 8,23 dollars, Linde prévoit pour 2021 une fourchette cible allant de 9,10 à 9,30 dollars, soit une croissance de 11 à 13%.

Valeurs associées LINDE Tradegate +2.25% LINDE XETRA +1.52% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +1.43% LINDE NYSE -0.34%