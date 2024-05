Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: hausse de 10% du BPA ajusté au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Linde annonce que ses ventes ont atteint 8,1 milliards de dollars au 1er trimestre, en recul de 1% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le bénéfice d'exploitation ajusté ressort à 2,3 milliards de dollars, en hausse de 6%, laissant apparaître un BPA ajusté de 3,75$ (+10%).



Pour 2024, Linde indique cibler un BPA ajusté compris entre 15,3 et 15,6$, soit en hausse de 8 à 10% sur un an.



'Malgré l'environnement économique incertain, je reste confiant dans notre capacité à continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires grâce à notre modèle opérationnel éprouvé', a commenté Sanjiv Lamba, CEO de Linde.







Valeurs associées LINDE Tradegate -3.82% LINDE LSE -100.00% LINDE XETRA -3.68% LINDE NASDAQ +0.38%