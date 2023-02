Linde fournira de l'hydrogène et du gaz à l'usine OCI au Texas

(AOF) - Groupe gazier américano-allemand, Linde a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord à long terme portant sur la fourniture d'hydrogène propre et d'autres gaz industriels à la nouvelle usine d'ammoniac bleu d'OCI, d'envergure mondiale, située à Beaumont, au Texas. Linde construira, possédera et exploitera un complexe sur place qui comprendra un reformage autothermique avec capture du carbone, ainsi qu'une grande installation de séparation de l'air. Le nouveau complexe sera intégré à la vaste infrastructure de gaz industriels de Linde sur la côte du Golfe.

Il fournira de l'hydrogène et de l'azote propres à l'usine d'ammoniac bleu d'OCI de 1,1 million de tonnes par an. Cette usine sera la première installation d'ammoniac bleu de cette envergure à entrer en service aux États-Unis. Linde fournira de l'hydrogène propre à OCI, en séquestrant plus de 1,7 million de tonnes métriques d'émissions de dioxyde de carbone chaque année.

En plus d'approvisionner OCI, Linde utilisera également son vaste réseau de pipelines pour fournir de l'hydrogène propre à des clients existants et nouveaux sur la côte américaine du Golfe du Mexique, répondant ainsi à la demande croissante des entreprises pour décarboniser leurs activités.

L'installation fournira également des gaz atmosphériques et des gaz rares à des clients existants et nouveaux. L'investissement total de Linde sera d'environ 1,8 milliard de dollars et le projet devrait démarrer en 2025.

