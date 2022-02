Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : ébauche de 'W' sur 272E ? information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 19:17









(CercleFinance.com) - Linde -un alter ego d'Air Liquide- dessine l'ébauche d'un 'W' haussier sur 272E: le franchissement des 288E (résistance du 20/.01 permettrait d'aller combler le 'gap' des 302E du 6 janvier.

L'Allemagne pourrait pousser la construction de terminaux de GNL afin de disposer une alternative au gaz naturel russe.





Valeurs associées LINDE Tradegate -0.10% LINDE XETRA +1.26% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +1.20% LINDE NYSE +0.49%