Linde : distingué dans un rapport de S&P Global et RobecoSAM

(CercleFinance.com) - Linde indique avoir reçu une distinction Silver Class dans le Sustainability Yearbook 2020, publié par S&P Global en collaboration avec RobecoSAM, le groupe de gaz industriels affichant l'un des scores les plus élevés du secteur de la chimie au niveau mondial. Les résultats de ce rapport annuel sont fondés sur une évaluation en termes de durabilité d'entreprise de plus de 4.700 sociétés répartis dans 60 secteurs, la distinction Silver Class revenant aux 5% de sociétés les mieux notées de leur secteur.

Valeurs associées LINDE Tradegate +0.93% LINDE XETRA -0.21% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl -0.30% LINDE NYSE +0.63%