Linde : devient membre de la European Clean Hydrogen Alliance

(CercleFinance.com) - Le groupe Linde annonce ce vendredi avoir été sélectionné par la Commission européenne en tant que nouveau membre de la European Clean Hydrogen Alliance. 'Linde contribuera aux travaux de l'Alliance grâce à son expertise de longue date dans la mobilité, la production, le traitement et la distribution de l'hydrogène, ainsi qu'à sa position de leader dans l'industrie de l'hydrogène propre', explique le groupe.

Valeurs associées LINDE Tradegate -0.34% LINDE XETRA -0.29% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl -0.07% LINDE NYSE -0.69%