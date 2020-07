Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : démarrage de nouvelles installations au Texas Cercle Finance • 07/07/2020 à 12:18









(CercleFinance.com) - Linde annonce ce mardi le démarrage d'une installation d'hydrogène et de monoxyde de carbone à Clear Lake, au Texas, ainsi que d'une nouvelle unité de séparation d'air à LaPorte, toujours au Texas. 'Les usines fourniront de l'oxygène, de l'azote et du monoxyde de carbone à Celanese, dans le cadre d'un contrat de long terme annoncé précédemment, et de l'hydrogène à d'autres clients via le réseau de pipelines de la région de la côte du Golfe américain', indique Linde. La nouvelle unité de séparation d'air est également connectée au réseau de pipelines d'azote et d'oxygène de Linde, précise le groupe.

Valeurs associées LINDE Tradegate -0.63% LINDE XETRA -0.76% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl -0.62% LINDE NYSE +1.47%