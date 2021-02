Linde : démarrage de deux ASU en Chine

(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir démarré, en Chine, deux nouvelles unités de séparation d'air (ASU), pour fournir de l'oxygène et de l'azote gazeux à Wanhua Chemical Group, le plus grand producteur mondial d'isocyanate (MDI).

Les nouvelles usines rejoignent deux ASU existantes, également construites et exploitées par Linde, pour soutenir les phases I et II du site chimique intégré et du centre de production de Wanhua Chemical à Yantai.

'La technologie de pointe et l'expertise opérationnelle de Linde permettront aux quatre ASU de fonctionner à une plus grande échelle et de réaliser des synergies grâce à une efficacité énergétique et une flexibilité opérationnelle améliorées', explique-t-il.