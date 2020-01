Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : démarrage d'une nouvelle usine à Shangai Cercle Finance • 23/01/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - Linde annonce ce jeudi le démarrage d'une nouvelle usine capable de fournir de l'azote, de l'oxygène de haute pureté et de l'argon à Shanghai Huali Microelectronics Corporation (HLMC), en Chine. De plus, Linde fournira à HLMC de l'hydrogène et de l'hélium. 'La nouvelle usine comprend des générateurs d'azote sur site et un système d'air sec comprimé (CDA). Le générateur d'azote compact et économe en énergie a été spécialement conçu par Linde pour répondre aux demandes croissantes des clients de l'électronique et des semi-conducteurs en produits de gaz industriels de plus grande pureté', explique le groupe.

Valeurs associées LINDE Tradegate -0.79% LINDE XETRA -0.71% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl -0.84% LINDE NYSE -0.29%