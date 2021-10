Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : démarrage d'une installation d'hydrogène au Texas information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - Linde annonce le démarrage d'une nouvelle installation de production d'hydrogène de taille mondiale au Texas, portant la capacité totale d'hydrogène du groupe sur la côte américaine du Golfe du Mexique à environ 1,5 milliard de pieds cubes par jour. La nouvelle usine de Linde a ainsi commencé à fournir de l'hydrogène de haute pureté à la raffinerie Phillips 66 Sweeny à Old Ocean, au Texas, dans le cadre d'un accord d'approvisionnement à long terme. La nouvelle installation est située sur le pipeline d'hydrogène d'environ 600 kilomètres de Linde sur la côte, qui relie Lake Charles, en Louisiane, à Freeport, au Texas, et a maintenant été étendue pour se connecter à la raffinerie de Sweeny.

Valeurs associées LINDE Tradegate -0.30% LINDE XETRA -0.07% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl -0.24% LINDE NYSE +0.19%