Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : démarrage d'un générateur de nitrogène à Shanghai Cercle Finance • 06/05/2020 à 14:06









(CercleFinance.com) - Linde annonce le démarrage du premier de deux nouveaux générateurs de nitrogène à haute pureté à Shanghai, dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement à long terme de 20 ans, le démarrage du second étant prévu en 2022. Installée et opérée par sa coentreprise Linde LienHwa (LLH), la nouvelle usine est située dans l'une des plus grandes zones industrielles de Shanghai. Elle approvisionnera en divers gaz industriels le site de fabrication de plaques de GTA Semiconductor.

Valeurs associées LINDE Tradegate 0.00% LINDE XETRA -0.73% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl -0.87% LINDE NYSE 0.00%