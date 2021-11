Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : dans le vert, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - Linde gagne près de 1% à Francfort, profitant d'une analyse d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 325 à 350 euros, une nouvelle cible impliquant un potentiel de progression de 25% pour l'action du fournisseur allemand de gaz industriels. 'Linde continue de générer une conversion en espèces plus élevée que ses pairs et nous prévoyons que le ROIC (retour sur capitaux investis) doublera au cours des cinq prochaines années', estime le broker dans le résumé de sa note de recherche.

Valeurs associées LINDE Tradegate +1.74% LINDE XETRA +1.50% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +1.50% LINDE NYSE +1.57%