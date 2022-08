Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 14:58









(CercleFinance.com) - Linde avance de près de 1% à Francfort, sur fond d'un relèvement de recommandation chez Stifel de 'conserver' à 'achat' sur le titre du fournisseur de gaz industriels, avec un objectif de cours rehaussé de 257 à 349 euros.



'Les moteurs de croissance structurels gagnent en importance et devraient nourrir la croissance à moyen terme', estime le broker, jugeant en outre que 'la valorisation est moins tendue que pour d'autres titres défensifs'.





Valeurs associées LINDE Tradegate +1.03% LINDE XETRA +1.32% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +1.21% LINDE NYSE +2.39%