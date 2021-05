Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 10/05/2021 à 16:07









(CercleFinance.com) - Linde avance de plus de 1% à Wall Street, avec des propos favorables de Jefferies qui reste à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 320 à 352 dollars, jugeant que les perspectives du groupe de gaz industriels pour le second semestre 2021 'semblent prudentes'. 'Si le projet sur les infrastructures progresse aux Etats-Unis et si la demande s'accélère dans l'Union européenne, nous nous attendons à ce que la fourchette-cible pour 2021, allant de 9,60 à 9,80 dollars, soit encore augmentée de 2% à 5%', estime le broker.

Valeurs associées LINDE Tradegate +0.18% LINDE XETRA +0.79% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +1.23% LINDE NYSE +0.59%