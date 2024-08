Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Linde gagne près de 1% à Francfort, aidé par des propos favorables de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' tout en remontant son objectif de cours de 523 à 550 dollars, mettant en avant un projet majeur d'hydrogène à faible teneur en carbone au Canada.



'Ce projet, à notre avis, valide considérablement la pertinence du modèle conventionnel des gaz industriels pour la transition énergétique, et compense probablement les inquiétudes des investisseurs concernant les tendances moroses de la demande industrielle', juge-t-il.





Valeurs associées LINDE 426,20 EUR XETRA +1,33%