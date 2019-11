Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : coopération pour l'hydrogène en Chine Cercle Finance • 25/11/2019 à 09:46









(CercleFinance.com) - Linde annonce la signature d'un protocole d'accord avec Baowu Clean Energy pour coopérer en recherche-développement en vue de développer le marché chinois de l'hydrogène à des fins d'applications industrielles ou de mobilité. Dans ce cadre, les deux entreprises vont notamment explorer la possibilité d'investir dans des usines et des infrastructures d'hydrogène liquide. Ce partenariat stratégique fait suite à la coentreprise récente de Linde avec ITM Power.

Valeurs associées LINDE Tradegate -0.46% LINDE XETRA 0.00% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +0.18% LINDE NYSE -0.76%