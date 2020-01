Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : contrat pour 4 stations hydrogène en Corée du Sud Cercle Finance • 29/01/2020 à 12:18









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé la signature d'un contrat de 15 ans avec la société Korea Expressway (KEC) pour construire et exploiter quatre stations hydrogène à Chungnam en Corée du Sud. Les quatre stations devraient commencer à fonctionner en Décembre à 2020. ' En tant que leader mondial des solutions technologiques et de mobilité de l'hydrogène, Linde est heureux d'étendre sa présence en Corée du Sud grâce à notre dernier accord avec KEC ' a déclaré Sanjiv Lamba, vice-président exécutif, chef de la direction Asie-Pacifique chez Linde. ' Nous sommes ravis de voir la montée en puissance de l'hydrogène comme source d'énergie durable à travers l'Asie et continuer à travailler avec divers intervenants pour soutenir le développement d'un écosystème d'hydrogène sûre et efficace '.

Valeurs associées LINDE Tradegate -0.66% LINDE XETRA -1.63% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl -1.67% LINDE NYSE +0.04%