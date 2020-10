Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : contrat de long terme avec Samsung Electronics Cercle Finance • 28/10/2020 à 13:25









(CercleFinance.com) - Linde annonce la signature d'un accord à long terme avec Samsung Electronics pour lui fournir des gaz industriels à ultra-haute pureté pour ses derniers sites de fabrication de semi-conducteurs de Pyeongtaek, en Corée du Sud. Le groupe allemand va ainsi construire, détenir et opérer des unités de séparation d'airs sur le complexe de classe mondiale de Pyeongtaek, renforçant ainsi sa position de partenaire stratégique pour le premier fabricant mondial de semiconducteurs.

Valeurs associées LINDE Tradegate -1.94% LINDE XETRA -3.01% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl -3.30% LINDE NYSE -3.05%