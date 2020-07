Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : construction d'une station hydrogène pour des trains Cercle Finance • 28/07/2020 à 13:40









(CercleFinance.com) - Linde annonce qu'il va démarrer, au mois de septembre, la construction de la première station du monde de ravitaillement en hydrogène pour des trains de passagers à Bremervörde, en Allemagne, station qui devrait entrer en activité début 2022. 'Cette construction suit le succès d'un essai sur 18 mois des deux premiers trains à hydrogène du monde dans la région, essai qui s'est achevé plus tôt cette année', explique le géant allemand des gaz industriels.

Valeurs associées LINDE Tradegate +0.14% LINDE XETRA +0.38% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +0.02% LINDE NYSE +1.14%