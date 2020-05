Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : consensus battu au 1er trimestre Cercle Finance • 07/05/2020 à 14:00









(CercleFinance.com) - Le groupe de gaz industriels Linde fait part d'un BPA ajusté en croissance de 12% à 1,89 dollar, battant de cinq cents le consensus, et d'un profit opérationnel ajusté en hausse de 11% à 1,4 milliard, soit une marge améliorée de 2,4 points. A 6,74 milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est accru de 1% hors effets de changes et de répercussions de coûts, une hausse de 2% des prix ayant été en partie compensé par un tassement de 2% des volumes du fait essentiellement de la pandémie.

Valeurs associées LINDE Tradegate -1.47% LINDE XETRA -1.91% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl -2.10% LINDE NYSE 0.00%