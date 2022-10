Linde: collaboration avec SLB dans des projets de CCUS information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 13:53

(CercleFinance.com) - Linde et SLB (ex-Schlumberger) annoncent avoir conclu une collaboration stratégique sur des projets de captage, d'utilisation et de séquestration du carbone (CCUS) pour accélérer les solutions de décarbonisation dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie.



Cette collaboration portera sur la production d'hydrogène et d'ammoniac, où le CO2 est un sous-produit, et sur le traitement du gaz naturel. Le CCUS réduit les émissions de ces industries, créant de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux produits à faible émission.



Linde et SLB travaillent sur les opportunités de décarbonisation depuis plus d'un an. Leur collaboration élargira leur clientèle et se concentrera sur la conception de modèles commerciaux et opérationnels qui maximisent la valeur pour toutes les parties prenantes.