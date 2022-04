Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: capacités de production accrues au Texas information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 12:35









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé mercredi son intention d'augmenter les capacités de son unité de production de La Porte (Texas) afin d'accompagner la demande croissante de ses clients dans le Golfe du Mexique.



Le fabricant de gaz industriels précise que l'accroissement des capacités du site, prévu à l'horizon 2024, doit lui permettre de faire face aux besoins grandissants de secteurs comme la pétrochimie, l'énergie verte, l'industrie manufacturière, l'alimentaire ou l'aéronautique dans la région.



Le projet prévoit également d'accroître les approvisionnements en oxygène et nitrogène du site à partir d'un pipeline qui s'étendra désormais jusqu'à la ville côtière de Freeport (Texas).





