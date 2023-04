Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Linde: BPA ajusté en nette progression au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 12:47

(CercleFinance.com) - Linde annonce que ses ventes ont atteint 8,2 milliards de dollars au 1er trimestre, en hausse de 3% à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBIT ajusté ressort à 2,2 milliards de dollars, en progression de 16%.

Le BPA ajusté ressort ainsi à 3,42$, en hausse de 17% (ou +20% à taux de change constants).



'Cette performance est le résultat de notre volonté inébranlable d'optimiser l'activité de base, de capitaliser sur des opportunités de croissance de haute qualité et de tirer parti de notre réseau d'actifs pour augmenter la densité, tout en maintenant une discipline rigoureuse en matière de capital', a commenté Sanjiv Lamba, le directeur général de Linde.



Pour le deuxième trimestre 2023, Linde s'attend à un BPA ajusté compris entre 3,40 $ et 3,50 $, en hausse de 10 % à 13 % par rapport au trimestre de l'année précédente.



Pour l'ensemble de l'année 2023, la société estime que le BPA ajuste devrait se situer entre 13,45 $ et 13,85 $, en hausse de 9 % à 13 % par rapport à l'année précédente et ne suppose aucun impact de change.