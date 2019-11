Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : bien orienté après un relèvement d'objectifs Cercle Finance • 12/11/2019 à 13:19









(CercleFinance.com) - Linde avance de 1,6% à Francfort, le fournisseur de gaz industriels ayant relevé sa fourchette cible de BPA ajusté pro forma pour l'ensemble de 2019 à entre 7,25 et 7,30 dollars, à l'occasion de ses trimestriels. Au titre du troisième trimestre, l'Allemand a vu son BPA ajusté pro forma augmenter de 16% à 1,94 dollar, battant de 21 cents le consensus, et une marge opérationnelle améliorée de 2,7 points à 14,3%. A sept milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est accru de 1% en pro forma et de 4% hors effets de changes, la croissance en monnaies locales reposant sur des progressions de 2% à la fois pour les volumes et les prix.

Valeurs associées LINDE Tradegate +1.53% LINDE XETRA +1.50% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +1.24% LINDE NYSE -0.35%