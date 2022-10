Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: bénéfice de 1 273 M$ au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 12:17









(CercleFinance.com) - Les ventes se sont élevées à 8 797 millions de dollars pour le troisième trimestre 2022, en croissance de 15 % par rapport à l'année précédente.



Le groupe a enregistré un bénéfice des activités poursuivies de 1 273 millions de dollars pour le troisième trimestre 2022 et un bénéfice dilué par action de 2,54 dollars, en hausse de 30% et 35% respectivement.



Pour le quatrième trimestre 2022, Linde s'attend à un bénéfice dilué par action ajusté compris entre 2,80 $ et 2,90 $, en hausse de 1% à 5% par rapport au trimestre de l'année précédente.



Pour l'ensemble de l'année 2022, la société s'attend à ce que le bénéfice dilué par action ajusté se situe entre 11,93 $ et 12,03 $, en hausse de 12% à 13% par rapport à l'année précédente.





